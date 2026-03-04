Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Ciclo de charlas sobre prevención de incendios en Tui

El Concello de Tui impulsa un ciclo de charlas informativas sobre prevención de incendios forestales en fajas secundarias. Hoy será en Baldráns y mañana en Pazos de Reis, ambas a las 19.30 horas.

