Tui quedará unido a Tomiño con una senda peatonal

El Concello de Tui trabaja en habilitar espacios naturales accesibles y crear una senda peatonal continua a lo largo de todo el término municipal cuyo siguiente paso es la planificación del tramo que une el viejo Puente Internacional con Areas y que llega hasta el límite con Tomiño.

Por esta razón, el domingo se celebró una reunión informativa en el Centro Cultural de Areas, convocada para las personas propietarias de las parcelas afectadas por el trazado en el tramo entre San Martiño, el viejo Puente Internacional y Areas. El alcalde, Enrique Cabaleiro, acompañado por miembros del gobierno local y técnicos municipales, explicó a los titulares de los terrenos colindantes con el río el alcance de la actuación y las afecciones previstas.

El Concello subraya que el proyecto no contempla expropiaciones y que la intervención supondrá un avance decisivo en la puesta en valor del patrimonio natural tudense, reforzando la conexión entre parroquias y promoviendo un uso sostenible e integrado de la ribera del Miño.

Esta futura senda permitirá completar un recorrido continuo junto al río y otros afluentes, ofreciendo nuevos espacios para el ocio, el deporte y el contacto con la naturaleza.

El regidor tudense explicó que el Concello ha presentado este proyecto a la Xunta para su ejecución mediante un obradoiro de empleo, dando continuidad a las iniciativas formativas que ya ejecutaron la senda del Furnia entre Pexegueiro y Malvas, así como la senda del Miño entre la Praia de Areeiros y Caldelas.