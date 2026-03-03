El « Senado» de Tui sobrevive a su árbol

Después del cocido de Carnaval, al que asistió el alcalde Enrique Cabaleiro, el «Perenne Senado» de Tui no volverá a reunirse hasta San Martiño, «si no hay asuntos urgentes que tratar», indica José Juan Sío Castro, que ejerce de portavoz. Esta agrupación de personas mayores acudió el viernes a un acto muy especial: la corta de los tilos de la Plaza de la Inmaculada. No lo hicieron en calidad de jubilados que revisan obras, sino para despedir a su emblema, pues uno de los tilos —que tanta sombra les dio en sus charlas de verano— podía provocar una desgracia debido a su estado de salud.

Desde noviembre de 2018, este peculiar «Senado» ha crecido en compromiso: vigilan señales de tráfico, la limpieza de las papeleras, el estado del estanque del monumento al Padre Salvado e incluso la retirada de algas invasoras en el río Miño. Gracias a sus peticiones, volvieron a escucharse las campanadas del histórico reloj y ondean ya en el balcón noble las banderas de Tui, Galicia, España y la Unión Europea.

Este «selecto club», orgulloso de su labor, se reúne con la serenidad de quien observa atento su entorno. En la reciente celebración de Entroido, realizada con un cocido en el Centro Social, no faltaron orejas y filloas ofrecidas por dos «señorías», y el alcalde les dedicó palabras afectuosas.

Los temas que tratan «en comisión», hasta ahora a la sombra de los árboles, sirven de inspiración para programas electorales e incluso para mociones del Concello, y congregan inquietudes muy diversas, a favor de la ciudad.

Tanto Sío como Moncho Amado acuden a los plenos del Concello para obtener información de primera mano y participar dando ideas o quejas para la mejora de ciudad, pero en el «Perenne Senado» no faltan voces: Arturo (excocinero del Seminario Menor San Pelayo de Tui) es el presidente. El secretario es Kubala; Ton Giráldez (exportero del Deportivo) también está entre sus miembros. Hay jubilados que sirvieron en la Armada Española, como Modesto; participa el exalcalde Miguel Ángel Capón Rey; además de Felín Núñez Solleiro, ex funcionario del INSS; Máximo Rosada, jubilado de la CTNE; Camilo, ex empleado de banca; Cheché, industrial, o Salvador, entre muchos otros.