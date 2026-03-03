La Guardia Civil investiga a un joven por robar dos palas de pádel de 250 euros en A Guarda
El vecino de 18 años cuenta con antecedentes penales además de los cinco hurtos en vehículos
El equipo de investigación de la Guardia Civil de Tui investiga a un varón de 18 años vecino de O Rosal con antecedentes policiales, por cinco presuntos delitos de hurto en interior de vehículo.
La investigación se inició tras recibir varias denuncias por delitos de hurto en un aparcamiento de la localidad de A Guarda con similar modus operandi durante los días 20, 21, 22 y 23 de febrero.
Tras el análisis de las denuncias recibidas, así como por las diferentes pesquisas recabadas, los investigadores identificaron al presunto autor de los hechos procediendo a su investigación el día 27 de febrero.
Entre los efectos sustraídos se han recuperado dos palas de pádel marca Nox, con un valor aproximado de 250 euros.
Las diligencias han sido entregadas en el Servicio común de tramitación de Tribunal de Instancia de Tui.
