El Concello tomiñés considera histórico su Venres de Foliada

El Concello de Tomiño cree histórico el Venres de Foliada celebrado este fin de semana, tras ser suspendido por el mal tiempo. Así afirman que municipio vivió una noche inolvidable y una fiesta que reunió a más de 1.500 participantes pertenecientes a 20 comparsas de la localidad y de toda la comarca. Las calles Gondomar y A Pedra se transformaron en un gran escenario al aire libre, acompañadas por un público multitudinario que siguió coreografías, puestas en escena y ritmos de las treboadas desde las 21.30 horas.

La alcaldesa, Sandra González, destacó que el evento demuestra «trabajo en equipo, talento e identidad compartida», agradeciendo el esfuerzo de todas las comparsas, especialmente las locales Luces de Tomiño, Ciklón y Estrelas da Noite, premiadas en distintos concellos.