Entroido
Tomiño salda su cuenta pendiente con el Venres de Foliada
D.P.
Tomiño
Tomiño vibró, bailó y se llenó de luz en su Venres de Foliada, que se celebró con dos semanas de retraso debido a su aplazamiento inicial por lluvia. La cita superó todas las expectativas, regalando un desfile multitudinario en el que participaron más de 1.500 personas repartidas en veinte comparsas de Tomiño y de toda la comarca y alrededores. Las calles Gondomar y A Pedra se convirtieron en un auténtico escenario al aire libre, con un público entregado que acompañó cada coreografía, cada puesta en escena y cada golpe de ritmo de las «reboadas» que abrieron el recorrido. Las comparsas locales «Luces de Tomiño», «Ciklón» y «Estrelas da Noite» centraron todas las miradas.
- La cirujana baionesa tras el primer bebé inglés gestado en un útero trasplantado de donante fallecida: «Abre las puertas a mucha gente»
- «Cuando el intestino lo tenemos bien, las arrugas aparecen más tarde»
- Todos los MIR de último año de Medicina de Familia se interesan por trabajar y ocho aceptan incorporarse ya
- «Es probable que tras el verano tengamos un robot o un TAC intraoperatorio para operar columna»
- La atención oncohematológica sale del hospital: 120 pacientes ya reciben terapias y seguimiento fuera del Álvaro Cunqueiro
- El TSXG niega a un opositor exámenes de otros años al ser identificativos por la caligrafía
- El Celta se enfrentará al Olympique de Lyon en octavos de final de la Europa League
- La Xunta invierte 780.000 euros en la contención del talud de la autovía