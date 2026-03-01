Tomiño salda su cuenta pendiente con el Venres de Foliada

Tomiño vibró, bailó y se llenó de luz en su Venres de Foliada, que se celebró con dos semanas de retraso debido a su aplazamiento inicial por lluvia. La cita superó todas las expectativas, regalando un desfile multitudinario en el que participaron más de 1.500 personas repartidas en veinte comparsas de Tomiño y de toda la comarca y alrededores. Las calles Gondomar y A Pedra se convirtieron en un auténtico escenario al aire libre, con un público entregado que acompañó cada coreografía, cada puesta en escena y cada golpe de ritmo de las «reboadas» que abrieron el recorrido. Las comparsas locales «Luces de Tomiño», «Ciklón» y «Estrelas da Noite» centraron todas las miradas.