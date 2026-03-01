Una escuela infantil de Tui gana un premio de excelencia educativa

La Escuela Infantil Ohana, de Tui, ha sido galardonada con el Premio Excelencia Educativa 2026 a la mejora escuela infantil en un entorno natural y rural. El premio le ha sido concedido luego de un completo análisis de su proyecto, sus instalaciones, sus profesores y su filosofía educativa, realizado por parte del comité de valoración de los premios, promovidos por la entidad sin ánimo de lucro Gala Acción Social.

«Este reconocimiento habla del esfuerzo que ha supuesto todos estos años hasta conseguir abrir nuestras puertas. Habla de mañanas al aire libre —cuando la lluvia lo permite—, de manos llenas de tierra y de pequeños grandes descubrimientos», destacan desde la Escuela Infantil Ohana, que abrió sus puertas el pasado mes de septiembre en la parroquia tudense de Randufe.

La escuela ofrece 41 plazas para niños y niñas de 0 a 3 años y sus instalaciones cuentan con aulas modulares para que los pequeños y pequeñas de la casa puedan aprovechar el espacio al máximo. Además, dispone de un patio de juego de 1.000 metros cuadrados en plena naturaleza.

Con menos de medio año en funcionamiento, esta escuela infantil tudense ya ha conseguido este Premio a la Excelencia Educativa.