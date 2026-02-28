Talan los árboles de la Plaza de la Inmaculada de Tui por riesgo de caída

El Concello de Tui cortó ayer los cuatro árboles que presidían la Plaza de la Inmaculada por su deficiente estado sanitario y estructural. Uno de ellos incluso estaba afectado por un hongo que estaba causando la podredumbre de las raíces, debilitando su base y siendo un peligro para las personas por riesgo de caída. Dos informes técnicos encargados por el Concello de Tui para conocer el estado de estos tilos coincidieron en la necesidad de proceder a la tala de los mismos, que serán sustituidos de inmediato por cuatro ejemplares de acer palmatum, o arce japonés, de gran porte.

La concejala de Patrimonio, Ana Núñez, explica que el proyecto de humanización del Paseo da Corredoira, que abarca la Plaza de la Inmaculada, ya incluía la sustitución de dos de los cuatro árboles porque estaban afectando a la estructura de los quioscos ubicados en dicha plaza y que son elementos catalogados que el Concello tiene el deber de proteger. No obstante, para asegurar la necesidad de acatar dicha recomendación, el Concello encargó la elaboración de dos informes técnicos, uno a la Estación Fitopatolóxica Areeiro, de la Diputación de Pontevedra, y otro a una consultoría privada, con el fin de obtener una segunda opinión. Ambos informes coincidieron en la necesidad de «eliminar los ejemplares por su deficiente estado sanitario y estructural. Además, después de las mutilaciones a las que están siendo sometidos sus sistemas radicales, la estabilidad y salud de los ejemplares va a quedar muy comprometida», reza la conclusión del informe de la Estación Fitopatolóxica Areeiro.

Por otro lado, junto a la doble recomendación técnica de la retirada de los árboles, que ya habían iniciado su putrefacción interior, dicha actuación también cuenta con el visto bueno de Patrimonio y de la comisión del Pepcha.

Aunque la imagen de la Plaza de la Inmaculada quedó ayer huérfana sin sus cuatro tilos casi centenarios, el Concello le pondrá remedio pronto, pues tiene previsto la plantación inmediata de cuatro arces japoneses, de 25 años y un diámetro de 1,20 y 1,40 metros. Según la teniente de alcalde, Ana Núñez, se escogió esta especie, entre otras cosas, porque no necesita poda, lo que ahorra costes y evita daños a los propios árboles.

Noticias relacionadas

La sustitución de estos árboles por su deficiente estado sanitario y estructural se incluye dentro del proyecto de humanización del Paseo da Corredoira y calle Augusto González Besada, que ronda el millón de euros. Las obras, ahora concentradas en el último tramo de la calle Augusto González Besada con su intersección con la calle Ourense, tienen de plazo de ejecución hasta el próximo mes de marzo. En este sentido, desde el gobierno local confirman que las obras marchan según el plazo previsto y que a finales de marzo estará completado el grueso de las actuaciones.