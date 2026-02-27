Gastronomía
Tui presenta una ruta de 18 tapas que se celebrará en marzo
Los viernes de marzo llegarán llenos de sabor a Tui gracias a la ruta gastronómica «Tú-y D’Tapas», promovida por la Asociación de Comerciantes del municipio con la colaboración del Concello. Serán 18 los establecimientos que los días 6, 13, 20 y 27 de marzo ofrecerán una tapa a precio de 2,5 euros de 19.00 a 23.00 horas. Aquellas personas que completen un total de cinco sellos en el folleto de la ruta participarán en el sorteo de tres vales de cien euros para consumir en los locales participantes. Concretamente, los que ofrecerán las tapas serán Pony Express, El Pilar, O Bartolo, Puro Sabor, Entre Horas, La de Manu, Tapería Época, La Cumbre, El Molino, Moma, Biper Bocatería, La terraza del Miño, O Vello Cabalo Furado, Ideas Peregrinas; O Novo Cabalo Furado, Emma Gastrobar, 4 Elementos y Lúa Wine Bar.
El alcalde de Tui, Enrique cabaleiro, destacó en la presentación de esta ruta gastronómica que «la hostelería es un sector clave y estratégico en la dinamización económica del municipio». Además de la directiva de Acitui y la concejala de Comercio, Ana Núñez, en el acto estuvieron también representantes de los 18 locales participantes.
