El IES A Sangriña convierte sus muros en pulmones verdes

Los pinceles no solo dejaron color esta semana en el IES A Sangriña. También sembraron conciencia. Un total de 105 alumnos de 1º y 2º de ESO participaron en A Guarda en una nueva parada de «Plantando árboles con pinceles», una iniciativa impulsada por Afundación que combina arte y sostenibilidad dentro de su programa «Educación para la sostenibilidad».

Durante la jornada, el alumnado dio forma a un mural colectivo utilizando pinturas fotocatalíticas anticontaminantes, capaces de absorber parte de los gases derivados del tráfico y la actividad industrial. Una forma simbólica —y también práctica— de convertir una pared del centro educativo en un pequeño pulmón urbano. La actividad se completó con la decoración de bolsas de tela con pinturas ecológicas, transformando objetos cotidianos en mensajes a favor del medio ambiente.

Más allá de la técnica, la propuesta busca que los jóvenes comprendan cómo pequeños gestos pueden tener impacto. A través de una metodología participativa y colaborativa, son ellos mismos quienes diseñan y ejecutan las obras con temáticas vinculadas al cuidado del entorno, apropiándose del mensaje y del espacio.

Como novedad este año, el programa incorpora un taller de estampación. Cada grupo crea su propia plantilla con motivos medioambientales que después se reproducen en distintos puntos del centro. Además, se suma la plantilla del movimiento internacional «El mar empieza aquí», recordando que los residuos que se tiran al suelo o al alcantarillado no desaparecen: pueden terminar en el océano.

200 murales en Galicia

El programa «Educación para la sostenibilidad» de Afundación fue reconocido en 2024 con el Premio Nacional de Medio Ambiente de CECA. Desde su puesta en marcha en 2021, «Plantando árboles con pinceles» habrá implicado, al finalizar esta edición, a más de 19.000 escolares y docentes y habrá dejado más de 200 murales en centros educativos de toda Galicia.

Noticias relacionadas

En A Guarda, al menos, el mensaje ya quedó pintado en la pared. Y también, quizá, en la conciencia de quienes sostuvieron durante toda esa jornada sostuvieron el pincel.