El Concello de A Guarda ha iniciado las obras de recuperación y puesta en valor de la zona de A Atalaia, un espacio estratégico del frente marítimo que será transformado en un área de descanso y ocio con prioridad peatonal. La actuación contempla la creación de zonas verdes, espacios de juego y descanso, así como la conexión directa entre la senda litoral y el paseo marítimo.

A Guarda habilitará zonas de aparcamiento para autocaravanas junto al mar

El proyecto busca redefinir este enclave como punto de encuentro para vecinos y visitantes, mejorando tanto su funcionalidad como su integración paisajística. Según explicó el alcalde, Roberto Carrero, «la mejora de la zona de la Atalaia es una petición ciudadana desde hace años y, una vez finalizada, los vecinos de A Guarda podrán disfrutar de un punto de encuentro en un entorno inmejorable».

Además de la reordenación del espacio público, la intervención incluye la creación de un aparcamiento disuasorio para coches, caravanas y autocaravanas. Esta medida responde al incremento del turismo itinerante en la localidad y pretende ordenar el estacionamiento en una zona de gran afluencia, especialmente durante la temporada estival.

La rehabilitación también incorpora criterios de resiliencia frente a los efectos del cambio climático, reforzando la resistencia del entorno costero y estableciendo un uso plural del espacio con prioridad para peatones. El objetivo municipal es compatibilizar la conservación ambiental con la dinamización turística y social. El proyecto se completa con la iluminación artística y eficiente del dique norte y del Museo do Mar, dos elementos emblemáticos del patrimonio marinero guardés. Con esta actuación se pretende mejorar la seguridad y la accesibilidad, al tiempo que se realzan espacios singulares vinculados a la tradición marítima de la villa.

La nueva iluminación permitirá además fomentar el uso de estos espacios en horario nocturno, ampliando la oferta de paseo y disfrute del litoral más allá del día y contribuyendo a reforzar la imagen turística del municipio.

El presupuesto total de las obras asciende a 385.000 euros y se ejecutan a través del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino (PSTD), en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado con fondos europeos NextGenerationEU.

Con esta actuación, el Concello de A Guarda da un paso más en la revalorización de su frente marítimo.