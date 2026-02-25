Ganadería
Estudian un nuevo proyecto de pastoreo en Camposancos
A Guarda
El director xeral de Ganadería y Agricultura, José Balseiros, se reunió ayer con el alcalde de A Guarda y la comunidad de montes de Camposancos. En el encuentro se estudiaron vías de colaboración para impulsar un nuevo proyecto de pastoreo caprino en la zona, que contribuiría a la prevención frente a posibles incendios forestales.
