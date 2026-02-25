Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Flota china calamarEdadismoVino gallego 0,0Atacado por perros en CangasSecuestro TeisCatamarán lago de Sanabria
instagramlinkedin

Formación

Cursos de arte textil, joyería y voleibol en Tomiño

Carlos Ponce

Tomiño

El Concello de Tomiño impulsa una nueva programación formativa con más de setecientas horas de aprendizaje a través de cuatro cursos pensados para fomentar el deporte, la empleabilidad y la creatividad en diferentes edades. Entre las propuestas destaca el curso extraescolar de voleibol, el de monitor de tiempo libre y los talleres de arte textil y joyas.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents