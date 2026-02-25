Callejeriños Tudenses: «Atendemos a 15 colonias y a unos 120 gatos, pero hay muchos más y necesitamos voluntarios»

La Asociación Callejeriños Tudenses se dedica a la gestión y a dar visibilidad y legalidad a las colonias felinas del Concello de Tui. Expresan que «nuestro trabajo es en la calle», de ahí que no tengan ni local, ni teléfono específico, además de matizar que «no recogemos animales». Son un grupo de voluntarias, amantes de los bigotudos, que hace algo más de un año pusieron en común, a través de esta asociación, su preocupación por los felinos de su localidad para dar respuesta a sus necesidades. Las personas responsables de cada colonia saben el protocolo a seguir en caso de que fuera necesario, pero esas alimentadoras y cuidadoras son insuficientes para tanto gato callejero que pide atención en la villa tudense. Así lo explica la secretaria del colectivo Inés Albadalejo.

-¿Quiénes son y por qué nace Callejeriños Tudenses?

-La Asociación Callejeriños Tudenses es una asociación creada por alimentadoras para dar visibilidad y legalidad a las colonias felinas y a sus alimentadores. Lleva constituida desde el 30 de octubre de 2024, y nació a través de la petición reiterada del propio Concello de Tui, y también para proteger a los gatos que conviven en colonias. Cuando hablamos de colonia nos referimos a un grupo de gatos salvajes que nacieron y crecieron en la calle, no estamos hablando de un gato solo. Aunque, por desgracia, también hay casos de gatos domésticos abandonados en estas colonias. Esto es muy peligroso para estos últimos, ya que no se saben defender de la vida callejera y, muchas veces, son atacados por los integrantes de las colonias.

-¿Cuántas colonias y cuántos gatos atienden?

-Ahora mismo, atendemos a 15 colonias felinas registradas repartidas en todo el Concello de Tui. Rondan los 120 individuos. Serían más, pero necesitamos voluntarios para poder cubrir todas sus necesidades.

-¿Qué es el método CER y por qué es la clave?

-Significa: CAPTURAR+ESTERILIZAR+RETORNAR a su colonia de origen y es clave para tener un control y registro de todos los individuos que la forman. No creemos viable solo castrar y después, no hacer un seguimiento o darles de comer.

-¿Cuántas esterilizaciones consiguen hacer y qué les frena?

-En el año 2025, conseguimos esterilizar a 98 gatos en total en Tui, gracias a la ayuda que hemos tenido desde el Concello y que llevaba algunos años colaborando. Este año intentaremos, por lo menos, llegar a las 100 castraciones, si el presupuesto lo permite. Queremos implantar el método CER y esto conlleva, además de esterilizar, chip, vacunas y desparasitar, lo que supondría más gasto por cada gato o gata, que es lo que dictamina la Ley de Bienestar Animal.

-¿Qué problemas de salud ven más y cuánto cuesta atenderlos?

-El 2025 y comienzos de este fue un poco caótico, y eso que llevamos años alimentándolos. Pero tenemos tres casos fuera de lo común: Linda es una gatita abandonada en colonia, y acabamos con ella en urgencias y con líquido en los pulmones. Bella tiene una úlcera indolente en boca y placas isofilicas en barriga, y Desta es un gato abandonado en colonia, que, a día de hoy, no sabemos su auténtico diagnóstico. Tanto a Bella como a Desta los están atendiendo profesionales, e, incluso, ellos les llaman «casos raros». Solo el caso de Desta ronda los 1.200 euros, y aún le quedan 3 meses de recuperación. ¿Y cómo sufragamos estás facturas? Pues gracias a los eventos y mercadillos y, sobre todo, a las personas que se acercan a comprarnos algo para ayudar a los gatiños, a los socios y a las donaciones que nos están haciendo llegar para poder ayudar en la recuperación de Desta, porque, a día de hoy, no tenemos ayudas ni subvenciones de ningún tipo por parte de las administraciones publicas. Todo lo que podemos hacer es desde el trabajo en equipo de la asociación.

-¿Qué impacto tiene una colonia gestionada en convivencia vecinal?

-Los alimentadores tienen el lugar limpio y acondicionado a los gatos que forman la colonia, en la medida de lo posible. Además son puntos de concienciación ciudadana, como la caseta que tenemos en los pabellones del Concello de Tui, donde grandes y pequeños pueden verlos en su día a día, es más, alguno hasta acepta mimos. Todo desde el respeto, es bueno. Decir que los gatos no son una plaga ya que mantienen el equilibrio de ratas, ratones y otros bichejos. Si no existieran los gatos, sería otro tipo de convivencia la que habría.

-¿Qué conflicto o situación les preocupa más ahora en Tui?

-Hay gente que respeta la convivencia y, a otra, no le gusta. Esto es antiguo, no solo en el Concello de Tui. Es cuestión de respeto y convivencia. Si, no te gusta, no hace falta optar por la maldad.

-¿Cómo es la relación con el Concello y qué apoyo sería decisivo?

-Ahora mismo, estamos ultimando detalles de un convenio para implantar el método CER. Queremos un trabajo en equipo, entre el Concello y la Asociación, por el bien de los gatos de las colonias.

Gatos de colonias, en Tui. A la derecha, la secretaria de Callejeriños Tudenses, Inés Albadalejo. / Cedidas

-¿Cómo puede cualquiera ser voluntario y qué tareas son las más demandadas?

-Siempre son necesarios. Hacemos eventos, tenemos recogidas de alimentos, como alimentadores. Cuantos más alimentadores, podremos llegar a más gatos y registrar colonias, para poder hacerlos visibles y legales.

-¿En qué se gasta cada euro que entra?

-Por suerte, tenemos la parte alimentaria, de momento, cubierta. Ya que hacemos recogidas en Tiendanimal y Kiwoko, y en las casas de pienso y almacenes nos donan pienso, sobres y latas. Estamos muy agradecidos por ello. Y el destino del dinero recaudado que vamos consiguiendo va a la parte veterinaria.

-¿Qué puede hacer hoy cualquier interesado para ayudarles?

-Ser voluntario en eventos; como alimentador; recogidas de donaciones; donar cosas en buen estado, como peluches, o juguetes; hacerse teamer, por solo 1€ al mes, que es menos de lo que cuesta un café; ser socio; contribuir como casa de acogida que son muy necesarias; y en general, seguirnos en redes sociales, Facebook e Instagram, y para aquel que esté interesado en participar con nosotros pueden contactarnos en nuestros perfiles o enviarnos un correo a esta dirección: callejerostudenses@hotmail.com.