Teatro
Tui acoge el viernes una obra sobre la vejez y la vida compartida
Tui
El teatro municipal de Tui acoge este viernes As gardiás, Premio da Crítica de Galicia 2025. La obra reflexiona sobre los cuidados en la vejez, contrastando el mundo de las residencias con el calor humano de la familia y la comunidad. La cita, que cierra la programación del mes de febrero, será a las 21 horas.
La compañía al frente de esta obra es Teatro de Ningures, que lleva desde 1986 creando y produciendo más de treinta espectáculos por toda Galicia y España. Las entradas pueden adquirirse hasta diez minutos antes del inicio de la obra en la página web municipal www.tui.gal, a precios de 10 y 7,5 euros.
- Davila 20/02/2026
