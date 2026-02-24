Celebraciones
A Guarda asume la coorganización de las Festas do Monte
El Concello gestionará por primera vez parte de los festejos: «Es un nuevo impulso»
El Concello de A Guarda asumirá a partir de 2026 la coorganización de las Festas do Monte Santa Tegra, la celebración más emblemática del municipio y declarada fiesta de interés turístico gallego. La decisión, adoptada por el alcalde Roberto Carrero, abre una nueva etapa en la gestión de unos festejos considerados parte esencial de la identidad local.
La organización se llevará a cabo conjuntamente con la asociación guardesa Almirante do Mar Oceana. El presidente de las Festas do Monte 2026 será José Ángel Gándara Rodríguez, actual responsable del colectivo, reforzando así la implicación directa del tejido asociativo y de la ciudadanía en la dirección y coordinación de los actos.
Según explicó el regidor, el objetivo de la coorganización municipal es «dar un nuevo impulso» a la fiesta, manteniendo su esencia tradicional y ampliando su proyección cultural y turística con propuestas que conecten con la historia y el carácter festivo de la villa.
Por su parte, Gándara asumió el reto con «ilusión y responsabilidad» y avanzó que ya se trabaja en un programa que combinará las verbenas tradicionales con actividades de diversa índole, además de recuperar tradiciones perdidas. «Habrá sorpresas que esperamos que sean del agrado de todos», señaló, al tiempo que hizo un llamamiento a la colaboración y paciencia de la ciudadanía para sacar adelante un proyecto que aspira a ofrecer «unas fiestas inolvidables».
Los departamentos municipales de Turismo y Cultura también desempeñarán un papel destacado en el desarrollo de los festejos, como ya ocurre en otras celebraciones organizadas por el Concello, entre ellas la Festa da Langosta, el Entroido o la programación de la Navidad.
