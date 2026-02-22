«El turismo ya representa el 60% de los recursos de A Guarda»

Estamos en la recta final de su primer mandato. ¿Tiene una valoración?

Yo creo que positiva para A Guarda. Estamos ejecutando todo el programa con el que concurrimos a las elecciones... En breve se van a poder disfrutar de todas las obras que estamos haciendo por toda la ciudadanía y seguimos trabajando. Nuestra misión es darle cobertura a las necesidades del pueblo y lo estamos consiguiendo .

Se han escuchado críticas sobre una supuesta caída del comercio. ¿Qué responde?

Los datos muestran lo contrario: el comercio local ha crecido un 52% desde el inicio de la legislatura. La oposición puede interpretarlos como quiera, pero las cifras están ahí. Además, desde el Concello facilitamos trámites, apoyamos nuevas aperturas y reforzamos campañas de promoción, especialmente vinculadas al turismo..

Definió su mandato como una «revolución turística». ¿En qué se basa?.

El turismo es uno de los pilares de este gobierno. A Guarda no estaba suficientemente posicionada y estamos impulsando acciones para darla a conocer en España, Europa y el mundo, también a través del Camino de Santiago. Hoy el turismo supone el 60% de los recursos locales.

¿Cómo se mide ese crecimiento?

El Camino Portugués por la Costa vive un momento histórico: rozamos las 90.000 personas, a apenas 5.000 del Camino Portugués tradicional. Nuestra gastronomía, paisajes, patrimonio natural y arquitectónico explican este impulso.

¿Hay posibilidades de recuperar el ferry con Caminha?

Trabajamos con la Cámara Municipal de Caminha en un proyecto para implantar un transbordador para unas 50 personas. Recuperar el ferry-boat exigirá un dragado del río, imprescindible para su navegación.

¿Se conseguirá ese dragado?

Confío en que sí. La próxima cumbre hispano-lusa abordará ese dragado y en general la situación del Miño.

¿Cómo es la relación actual con Caminha?

Muy buena, como siempre lo ha sido independientemente de de discrepacias políticas. Junto con O Rosal, trabajamos en una eurociudad que permita aprovechar nuestra posición estratégica.

¿Qué supondrá la senda entre A Guarda y Camposancos?

Era una demanda histórica, todos los gobiernos anteriores de A Guarda lo prometieron pero fue este quien lo consiguió gracias a negociarlo con la Xunta. La obra ya está licitada y esperamos que arranque este año.

¿Tiene otras prioridades?

El proyecto deportivo, el traslado del punto limpio, que también estaba en nuestro programa, y la compra de los terrenos para el nuevo centro de salud, pendiente del permiso de Patrimonio. Queremos ponerlos a disposición de la Xunta para crear un complejo integral de salud referente en el Baixo Miño.

¿Habrá novedades en las Fiestas del Monte?

Sí. El Ayuntamiento será coorganizador junto a la Asociación Almirante de la Mar Oceana, dado que es una fiesta de interés turístico gallego.

Significa eso que habrá cambios importantes.

Trataremos de incorporar nuevas actividades y también dar un componente más cultural dado que esta asociación así lo estima oportuno y, por supuesto, nosotros también, con actos que fomenten la cultura marinera y de las tradiciones propias de nuestro pueblo.

