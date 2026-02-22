Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Tui celebra el Día de Rosalía con música, poesía y gastronomía

D. P.

Tui

El Concello de Tui conmemora el Día de Rosalía con una programación que combina música, literatura y tradición gastronómica, según informó ayer el departamento de Cultura del municipio. Desde primera hora, la Biblioteca Municipal abrió la «Fiestra de Rosalía», un espacio que invita a acercarse a la obra de Rosalía de Castro a través de una selección especial de sus libros.

La celebración continuará el jueves 26 de febrero con el concierto «Poesiacordes», que tendrá lugar a las 19.30 horas en el Espazo Sociocultural. El escritor y músico Francisco Castro, acompañado por el percusionista Valerio Araujo, ofrecerá un recorrido musical por poemas emblemáticos como Negra Sombra, Maio Longo o Adiós ríos, adiós fontes. El recital incluirá además piezas inspiradas en autores gallegos como Álvaro Cunqueiro, Curros Enríquez y Uxío Novoneyra, así como temas del disco Cantos de amor e revolución.

No faltará tampoco el tradicional «Caldo de Gloria», iniciativa impulsada por la Fundación Rosalía para recordar el poema Miña casiña, meu lar, a la que Tui se suma un año más.

