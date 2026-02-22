Tomiño avanza en la creación de la «Casa do Tempo» en Sobrada

Las obras de la «Casa do Tempo», en Tomiño, avanzan a buen ritmo. El proyecto, según informó el Concello en una nota de prensa, consiste en la reforma integral de la antigua casa de maestros y de la escuela unitaria de Sobrada, construidas en 1950, que se transformarán en un centro de referencia dedicado a la recogida, conservación y difusión de la memoria colectiva de la parroquia.

Con una inversión superior a los 800.000 euros, la actuación se diseñó en coordinación con la Comunidad de Montes de Sobrada y con la participación activa del vecindario, que tendrá un papel central en el funcionamiento del nuevo espacio. Cofinanciado con fondos municipales y europeos PIREP, el centro permitirá preservar recuerdos, costumbres e historia local mediante herramientas digitales de fácil uso que convertirán el edificio en un punto de recogida, almacenamiento y creación de contenidos. La «Casa do Tempo» incorporará un sistema que permitirá escanear y digitalizar fotografías o vídeos sin necesidad de entregar los originales. Todo el material pasará a formar parte de un archivo digital accesible para los vecinos. Además, el centro contará con una sala de edición audiovisual para que las personas usuarias puedan trabajar en sus propios proyectos y con una sala de juego digital destinada a poner a prueba los conocimientos sobre la cultura y el territorio de Sobrada.

«A Casa do Tempo é moito máis que unha obra de rehabilitación; é un proxecto que pon á xente no centro e garante que a memoria de Sobrada se conserve aquí, ao alcance de todas as xeracións. Investir en memoria é investir en futuro», destaca la alcaldesa de Tomiño, Sandra González. n