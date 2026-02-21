Salud
Tomiño ofrece un nuevo programa de actividades saludables
El Concello de Tomiño impulsa la cuarta edición de su agenda Impacto Saudable, que ofrece una programación variada y gratuita con el objetivo de mejorar la calidad de vida de los vecinos y vecinas, especialmente de las personas más mayores.
Entre las propuestas ya en marcha se encuentran el programa Reactívate, dirigido a personas mayores de 55 años, con sesiones que combinan actividad física con estimulación cognitiva y psicológica; y las andainas saludables, que cada jueves parten a las 9.30 horas desde el centro de salud de Tomiño, guiadas por una fisioterapeuta.
La programación se completa con cuatro nuevas actividades, como el curso de iniciación al tai chi, que se impartirá en la Casa Salgosa todos los martes desde el 3 al 31 de marzo de 20.00 a 21.00 horas; un obradoiro de jabones naturales y saludables, que será todos los jueves desde el 9 al 28 de mayo, de 19 a 21 horas en la OMIX de Tomiño; otro de cocina saludable con ajo negro, en el Mercado de Tomiño, el sábado 18 de abril de 10 a 12.30 horas; y sesiones de marcha nórdica, que se celebrarán los días 9, 10, 23 y 24 de mayo y 6 y 7 de junio, desde las 10.00 horas, en las pistas de O Mosteiro.
