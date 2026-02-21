Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Carnaval

O Rosal está abierto a nuevas comparsas

El Concello de O Rosal ha ampliado el plazo de presentación de las solicitudes para participar en el desfile de Carnaval, que, a consecuencia de su cancelación por lluvia, se aplazó al próximo domingo 1 de marzo.El plazo estará abierto hasta el próximo martes 24 a las 14.00 horas.

