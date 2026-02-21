Los ingresos de los pescadores de A Guarda caen un 80% por el temporal

La Consellería do Mar ha denegado a la Cofradía de Pescadores Santa Tecla de A Guarda su petición de salir a faenar este fin de semana tras semanas de amarre forzoso por la sucesión interrumpida de temporales. En total, en lo que va de año, las embarcaciones solo pudieron salir al mar seis días, lo que ha repercutido gravemente en su facturación, que cayó un 80% con respecto a los ingresos obtenidos en el mismo periodo del año pasado.

Por ello, ante la tregua meteorológica prevista para este fin de semana, la Cofradía guardesa registró dicha solicitud en la Xunta de Galicia el pasado lunes, 16 de febrero; y el martes el patrón mayor pidió hablar con la conselleira de Mar. Ante la falta de respuesta a ambas peticiones, la Cofradía de A Guarda trasladó su reclamación a los medios de comunicación este jueves, contestando la Consellería de Mar a este periódico que «el marco normativo actual no permite acceder a lo que solicita esta Cofradía».

«Lo único que queremos es ir a trabajar», denuncia el patrón mayor, Rubén Adrover, recalcando el carácter extraordinario de la petición y la singularidad del puerto guardés, más expuesto que el resto de puertos gallegos a las inclemencias meteorológicas de las últimas semanas. «Es el único puerto gallego situado íntegramente en mar abierto sin el resguardo de una ría, lo que lo hace especialmente vulnerable», explican desde la Cofradía, recordando que, en los últimos tres meses, las alertas amarillas, naranjas y rojas forzaron a la flota artesanal a permanecer en tierra, lo que se tradujo en una reducción drástica de los ingresos.

En este sentido, cabe apuntar que, desde el 1 de enero al 20 de febrero, las embarcaciones que salen al mar en A Guarda solo facturaron 4.188 euros, frente a los 21.147 euros del 2025 en las mismas fechas, lo que supone una caída de los ingresos del 80%, debido a que, a consecuencia de los temporales solo pudieron faenar cuatro días en enero y dos en lo que va de febrero. Los afectados son una veintena de pescadores que se dedican a la captura de abadejo, congrio, lenguado, coruxo, rodaballo, lubina, faneca, camarón y pulpo.

Al margen de este permiso extraordinario que pedían los pescadores de A Guarda, desde la Cofradía consideran oportuno abrir un debate profundo sobre la normativa pesquera en un contexto de cambio climático. «Para nosotros, resulta incomprensible que la normativa impida trabajar un domingo con mar en calma mientras se permite salir un martes bajo alerta meteorológica. Debemos adaptar los calendarios a la realidad climática de cada puerto, buscando un equilibrio entre los descansos y los días en los que es posible realizar el trabajo en condiciones de seguridad», expone el patrón mayor, Rubén Adrover.

Noticias relacionadas

La Consellería de Mar denegó oficialmente ayer, a primera hora de la tarde, la solicitud extraordinaria de la Cofradía de Pescadores Santa Tecla de A Guarda, amparándose en el Decreto 15/2011, del 28 de enero, establece en su artículo 8 los descansos semanales en fin de semana.