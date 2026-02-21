Doce comparsas compiten en el desfile de Carnaval de Tui

Doce comparsas de Tui, Porriño, Nigrán, Salceda de Caselas, Vigo, Mos y Gondomar competirán hoy en el desfile-concurso de Carnaval de Tui, que partirá a las 17.00 horas desde el Espacio Ferial para recorrer las calles Mártires de Sobredo, Casal Aboy y primer tramo de la calle Compostela. En total, serán 975 personas que lucirán 19 carrozas.

Este año compiten dos comparsas de Tui: la impulsada por la Asociación Entroido de Pexegueiro, que presentará «Llegó Papá», y la de la Asociación Banda de Música Popular de Tui, que cerrará el desfile con «Cantos Fumos-Tui Capital Histórica do Turismo Político».

El jurado, que por parejas estará a lo largo del recorrido para valorar las comparsas participantes, otorgará cuatro premios en la categoría general de 800, 650, 500 y 350 euros; y otros cuatro en carrozas, de 650, 500, 350 y 200 euros. Además, también habrá dos premios en parodia de 500 y 350 euros, y un premio en coreografía y otro en música de 350 euros cada uno.

Mientras el jurado delibera, de 19.00 a 20.00 horas, y tras la entrega de los premios, de 21.00 a 23.00 horas, actuará la orquesta Triunfo.

Ya el domingo, Tui despedirá el Entroido con la celebración del Enterro do Bacallau, que saldrá a las 19.30 horas desde la Plaza de san Fernando, donde tendrá lugar la lectura de las coplas, hasta el aparcamiento municipal, donde será su incineración. Para amenizar la jornada, el Concello refuerza la actividad musical durante todo el día con la actuación de la charanga Cantos Somos de 12.00 a 14.00 horas y la Batucada Levada Arraiana de Estás de 17.00 a 19.00 horas.

Noticias relacionadas

Con motivo de ambas celebraciones, habrá restricciones al tráfico durante todo el fin de semana.