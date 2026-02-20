Tomiño creará un gran punto de encuentro vecinal junto a la iglesia de Santa María de Tebra

El Concello de Tomiño ha iniciado el que será uno de los proyectos más ambiciosos de la parroquia de Santa María de Tebra: la transformación integral del entorno de la iglesia que lleva este mismo nombre, con una inversión que superará el millón de euros y que aspira a convertir este espacio histórico en el gran punto de encuentro vecinal.

El gobierno local mantuvo una reunión abierta con la ciudadanía para presentar los detalles de la actuación, tras una primera ronda de contactos con los colectivos parroquiales. El proyecto, denominado Recuperación del espacio público para las personas en el entorno de la Iglesia de Santa María de Tebra, nace de un proceso participativo con el tejido asociativo y vecinal e incorpora una visión global del núcleo, atendiendo a las demandas trasladadas por la propia comunidad.

Para hacer posible la intervención, el Concello adquirió por 140.000 euros una parcela estratégica de 2.300 metros cuadrados situada frente a la fachada del templo. En este ámbito se habilitará una nueva plaza pública abierta y multifuncional, concebida como espacio de encuentro para vecinos y visitantes y como elemento de puesta en valor del patrimonio local.

La actuación contempla la integración y realce de la iglesia románica, joya del siglo XII que destaca por contar con una de las escasas torres campanario orientadas de Europa. Además, se pondrán en valor enclaves singulares como O Tetón, el cruceiro de Tebra, la Casa do Teodosio y el entorno del cementerio, con el objetivo de dotar de cohesión a los distintos espacios históricos y culturales de la parroquia.

El proyecto incluye también la adecuación de una zona de aparcamiento, el estudio para la renovación del alumbrado público y la mejora de infraestructuras básicas como el saneamiento y el soterramiento de las telecomunicaciones. Asimismo, se actuará en la carretera de acceso a la parroquia mediante la creación de una infraestructura peatonal accesible y segura que conectará la nueva plaza con el centro social, el colegio y otros equipamientos culturales, facilitando la movilidad cotidiana.

La alcaldesa, Sandra González, destacó que se trata de «una intervención histórica para Tebra, que nace del diálogo con los vecinos y que será un nuevo corazón para la parroquia, un lugar para convivir, celebrar y generar nuevas oportunidades».

El conjunto de la actuación permitirá disponer de un espacio capaz de acoger desde actos religiosos hasta encuentros vecinales, celebraciones, actividades culturales e iniciativas económicas locales, reforzando así la identidad y la cohesión social de Tebra.