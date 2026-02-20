Pontón pide en A Guarda mejoras laborales para las redeiras

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, puso ayer en valor el papel de las redeiras en el sector marítimo y ha lanzado propuestas para mejorar sus condiciones laborales y el reconocimiento institucional de su profesión.

Tras mantener un encuentro con la Asociación de Redeiras Atalaia en A Guarda, la líder del Bloque urgió mejoras en sus condiciones laborales, para lo que es imprescindible que cuenten con «instalaciones digas» en las que realizar su trabajo.

Para ello, reclamó que las naves cuenten con grúas que eviten que sean estas mujeres las que tengan que hacer carga física y también que se doten los espacios de una climatización adecuada a fin de que «no mueran de frío en invierno o no se cuezan de calor durante el verano».

Cofradía

Desde la Cofradía de Pescadores Santa Tecla de A Guarda, por su parte, hacían ayer un llamamiento urgente a la Consellería de Mar para que autorice a la flota local a faenar este sábado y domingo tras tres meses de amarre forzoso por la sucesión ininterrumpida de temporales. Así, solicitan poder aprovechar «la tregua meteorológica» prevista para este fin de semana y así intentar paliar una situación económica «que ya es insostenible». Y es que las alertas amarillas, naranjas y rojas de estos últimos meses forzaron a la flota artesanal a permanecer en tierra.