El Festival de Teatro Grecolatino comienza este año en Tui

Una tragedia griega y una comedia serán representadas el próximo martes 24 de febrero en Tui en el marco del Festival de Teatro Grecolatino organizado por la sección gallega de la Sociedad Española de Estudios Clásicos. Será la primera cita del certamen y se celebrará en el teatro municipal tudense. Así, 513 alumnos asistirán a las 12 horas a la representación de Helena, de Eurípides, y 401 a las 17 a la Cásina de Plauto, ambas a cargo del grupo Noite Bohemia de A Coruña. Concretamente participarán institutos de Tui, A Cañiza, A Pobra, Arcade, Marín, Moaña, Nigrán, Ponte Caldelas, Ponteareas, Pontevedra, Redondela, Ribeira, Salceda de Caselas y Vigo.

Desde hace seis años esta cita teatral clásica tiene en Tui una de sus sedes. La edición de este 2026 continuará el 25 de febrero en el Teatro Colón de A Coruña y el 3 de marzo en el auditorio Gustavo Freire en Lugo. El festival tiene como objetivo acercar las grandes obras del teatro griego y romano clásico a los alumnos de Educación Secundaria. Es promovido desde al año 2011 por la sección gallega de la Sociedad Española de Estudios Clásicos y cuenta con la colaboración del Concello de Tui.