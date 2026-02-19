Memoria Histórica
Tui solicita la nulidad de los juicios contra 137 vecinos en la dictadura
Tui
El Concello de Tui ha solicitado la declaración de ilegitimidad y nulidad de los juicios y sanciones dictados por motivos políticos, ideológicos o de conciencia durante la dictadura a 137 vecinos de Tui, de los que 70 fueron ejecutados o paseados y 67, procesados o sancionados.
Con esta solicitud, el Concello cumple uno de los puntos recogidos en la moción que fue aprobada por unanimidad en el pleno de noviembre.
Además, se acordó colocar una placa de recuerdo y desagravio en la que figuren los nombres de los carabineros y marinos que fueron degradados y ejecutados por los militares sublevados por defender y ser fieles al gobierno de la República.
