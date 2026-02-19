Tui insiste en la rehabilitación del Teatro Principal

El gobierno municipal de Tui no se rinde en su anhelo por ver rehabilitado el Teatro Principal, una de las joyas arquitectónicas de la ciudad, que acogió los Xogos Florais de Galicia en sus años dorados, pero que lleva décadas abandonado. Su recuperación precisa de una importante inyección económica, por lo que el Concello de Tui ha vuelto a solicitar la ayuda del Porgrama 2% Cultural, que concede el Gobierno Central para financiar trabajos de conservación o enriquecimiento de bienes inmuebles del Patrimonio Histórico Español.

Es la segunda vez que el Ayuntamiento tudense se presenta a esta línea de subvenciones para tratar de salvar el Teatro Principal. Ya lo hizo el año pasado, con un anteproyecto redactado por el arquitecto César Portela, que estimaba la rehabilitación en 3 millones de euros, pero la solicitud le fue denegada. Es por ello que, en este segundo intento, el Concello ha reformulado su estrategia y presentó un proyecto base de rehabilitación del edificio, enfocándolo no solo al uso puramente teatral, sino también cultural, turístico y social. Además, también rebajó el coste de la obra, por debajo de los 2 millones de euros.

Previamente a la elaboración del nuevo proyecto, el Concello, a través de la concejalía de Patrimonio y Conjunto Histórico que dirige Ana Núñez, llevó a cabo durante el último año el desescombro del inmueble, el levantamiento topográfico y el apuntalamiento de los muros. También se tramitó el informe de viabilidad urbanística y la solicitud de los informes sectoriales para concurrir a la convocatoria estatal con cuantos más puntos a su favor.

El Concello presentó su candidatura esta misma semana y este fue uno de los temas que abordaron el alcalde, Enrique Cabaleiro, y la concejala de Patrimonio, Ana Núñez, con el delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, con quien se reunieron ayer en la Delegación del Gobierno, mostrándose este en disposición de colaborar «en beneficio de los vecinos y vecinas de Tui».

Noticias relacionadas

Al margen de la posible rehabilitación del Teatro Principal, el Concello de Tui trabaja ya en la reforma de su entrono con la mejora de la Plaza de Frómista, donde se eliminará el muro que divide en dos el espacio y se creará un graderío con vegetación. Para su financiación consiguió fondos europeos.