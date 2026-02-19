Rescatan a dos náufragos del Maresco Tres frente a la costa de Oia
El operativo de Gardacostas movilizó al Pesca 1, la patrullera Punta da Guía y el buque Valentín Paz Andrade
Los dos tripulantes fueron trasladados al Hospital Álvaro Cunqueiro
Dos tripulantes del Maresco Tres, barco de artes menores con base en A Guarda y de diez metros de eslora, fueron rescatados sanos y salvos este jueves tras naufragar frente a la costa de Oia, al sur de Cabo Silleiro, según confirmaron fuentes del operativo.
En el dispositivo participaron todas las unidades de rescate de Gardacostas movilizadas en la zona: el Pesca 1, la patrullera Punta da Guía y el buque Valentín Paz Andrade. Fue el helicóptero el que logró izarlos a bordo en torno a las 20.30 horas.
Tras el rescate, los dos tripulantes fueron evacuados al Hospital Álvaro Cunqueiro, en Vigo, para su valoración médica.
El operativo continuaba a última hora de la tarde con el objetivo de evitar el hundimiento de la embarcación y recuperar la balsa salvavidas, según las mismas fuentes.
