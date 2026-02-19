El nuevo tramo de la autovía Tui-A Guarda estará listo en 2027

Los diputados del grupo parlamentario del Partido Popular, Julio García Comesaña y Moisés Rodríguez, visitaron las obras que la Xunta de Galicia está realizando para la construcción de la autovía AG-42 Tui-A Guarda, en concreto en el tramo entre el enlace del polígono de Areas y la carretera PO-350, y constataron que estas «avanzan según los plazos previsto, con el objetivo de que estén rematadas a lo largo del próximo año 2027».

Comesaña explicó que las obras en dicho tramo, de 3,2 kilómetros, suponen una inversión próxima a los 18 millones de euros. Los trabajos comenzaron el pasado mes de julio y tienen un plazo de ejecución de 24 meses. El proyecto incluye mejoras en la funcionalidad y la seguridad viaria, como la duplicación del paso inferior del acceso al polígono de Areas y la ampliación de un puente de piedra en la carretera PO-350, que hasta ahora no permitía el cruce simultáneo de dos vehículos pesados.

Este nuevo tramo de la AG-42 se completará con los ramales de enlace de Areas en sentido Tomiño, una actuación que permitirá completar todos los movimientos de este enlace y mejorar las conexiones del polígono industrial situado en este punto.

Por su parte, Moisés Rodríguez recordó que, desde la puesta en marcha en febrero de 2024 del tramo de conexión de la A-55 con el polígono de Areas, «este viario permitió desviar alrededor de 4.500 vehículos diarios que antes circulaban por la carretera autonómica PO-552, mejorando notablemente la seguridad y la movilidad en la zona».