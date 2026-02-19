El mejor sándwich con ADN gallego

El aspirante a chef Juan Collazo decidió presentarse a la cuarta edición del concurso «El sándwich más bueno del mundo» que convoca el operador vending Delikia sin demasiadas expectativas y ha resultado finalista con una propuesta muy gallega: pan de maíz, con unas láminas de lacón con pimentón, queso de Arzúa y un pesto de grelos.

El sándwich elaborado por este vecino de A Guarda de 23 años es uno de los ocho finalistas del certamen, cuya gran final se celebrará el próximo 5 de marzo en Madrid.

Juan, que estudia el curso de Chef en el Centro Superior de Hostelería de Galicia, en Santiago de Compostela, es el único aspirante gallego seleccionado y competirá frente a otros siete estudiantes de las escuelas de hostelería de Barcelona, Santander, Tenerife, Zaragoza y Alicante.

A sus 23 años, el cocinero guardés ya cursó un ciclo superior de Cocina en Pontevedra y ha trabajado en variedad de fogones: en el restaurante del Museo Guggenheim de Bilbao, en varios restaurantes de Ribadumia y, más recientemente, en la cocina de un hotel en Milán, donde experimentó con la gastronomía italiana. «En cada sitio aprendí cosas diferentes; me gusta probar cosas nuevas», destaca el futuro chef.

Aunque absorbe técnicas y sabores de otros lugares, tiene claro que como la cocina tradicional gallega no hay ninguna. Precisamente, al calor de los fogones de su abuela comenzó a interesarse por la cocina ya de pequeño y, aunque cursó un ciclo de informática, decidió cambiar su rumbo profesional hacia su verdadera pasión. «Quiero ir ganando experiencia para, en el futuro, poder montar mi propio negocio, ya sea un restaurante o una pastelería», apunta el joven guardés, a quien también le interesa la repostería. «Una buena comida tiene que terminar con un buen postre», afirma Collazo, que trabaja ahora en mejorar su receta de tarta de queso.

Ya como comensal, el aspirante a chef sigue prefiriendo la cocina tradicional. «Donde haya croquetas y tortilla de patatas, que se quite lo demás», destaca, insistiendo en que en sus platos busca utilizar los mejores productos gallegos.

Su sándwich de lacón, queso de Arzúa y pesto de grelos, finalista del certamen, es una prueba de su apuesta por la cocina gallega. Esta será la misma receta que presente en la final del concurso, aunque «algo mejorada». El chef y jurado del programa de televisión «MasterChef», Pepe Rodríguez, será el encargado de probar el resultado y elegir al ganador, que se llevará un premio de 6.000 euros.