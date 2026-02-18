O Rosal recupera su escuela de la salud para concienciar a los vecinos sobre prevención

El Concello de O Rosal vuelve a apostar por la prevención y la divulgación sanitaria con la puesta en marcha de la segunda edición de su escuela de la salud, una iniciativa que busca acercar información clara, accesible y útil a la ciudadanía sobre cuestiones vinculadas al bienestar integral.

El ciclo comenzará el próximo viernes 20 de febrero con la intervención de Alba Portabales Goberna, trabajadora social del Centro de Salud de O Rosal, quien abordará el documento de instrucciones previas, anteriormente conocido como testamento vital. La sesión se celebrará a las 19.00 horas en el Centro Social Polivalente, será gratuita y con entrada libre hasta completar aforo.

La programación se estructura en cuatro encuentros, uno por mes, que tratarán distintas temáticas de interés social y sanitario. El sábado 21 de marzo, Ismael González ofrecerá una charla sobre hormonas femeninas y su regulación. El viernes 24 de abril, María Urrutia profundizará en los beneficios físicos y mentales del tai chi chuan. El ciclo se cerrará el martes 12 de mayo con una sesión centrada en el daño cerebral adquirido, de la mano de la Asociación Dano Cerebral Galicia.

Desde el gobierno local destacan que la escuela de la salud nace con la voluntad de hablar de salud de un modo cercano y comprensible, alejado de tecnicismos, y de crear un espacio divulgativo que dé respuesta a la creciente demanda ciudadana de información fiable y práctica. Además, las sesiones se adaptarán a los intereses que vaya manifestando la propia vecindad, con el objetivo de consolidar un programa dinámico y participativo.

La alcaldesa de O Rosal, Ánxela Fernández Callís, subrayó el valor estratégico de la iniciativa, al considerar que contribuye a «construir una villa más saludable y consciente», al tiempo que facilita la toma de decisiones informadas sobre los distintos procesos vitales. Por su parte, la concejala de Bienestar Social, Beatriz Rodríguez, puso el foco en el carácter abierto del proyecto, que pretende convertirse en un espacio de diálogo en el que la ciudadanía pueda compartir dudas e inquietudes.

La segunda edición de la escuela de la salud se enmarca en la adhesión del municipio a la Red Española de Cidades Saludables (RECS), iniciativa promovida por la Federación Española de Municipios y Provincias en colaboración con el Ministerio de Sanidad, que fomenta políticas locales orientadas a la promoción de la salud y al bienestar comunitario siguiendo los principios del programa Healthy Cities de la Organización Mundial de la Salud.