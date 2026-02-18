Abierto el plazo para solicitar el montaje de atracciones en las fiestas de Tui

El Concello de Tui ha abierto el plazo de solicitud para la instalación de atracciones de feria y otros puestos en el Espazo Feiral, situado en la rúa Mártires de Sobredo, con motivo de las fiestas patronales de San Telmo 2026, que se celebrarán del 2 al 14 de abril. Los interesados podrán presentar sus solicitudes hasta el miércoles 25 de febrero y deberán hacerlo junto con la documentación requerida a través del registro electrónico municipal (concellotui.sedelectronica.gal) o en el registro general del Concello.

El criterio principal de selección será el orden de entrada en el registro municipal con la documentación completa. No obstante, también se tendrá en cuenta la no reiteración de atracciones ya ofertadas, la incorporación de propuestas novedosas y la estética de las instalaciones, siempre con el objetivo de mejorar la calidad de las Festas de San Telmo 2026 y en beneficio del interés público.

Con el fin de evitar un impacto acústico superior a los decibelios permitidos por la normativa, los titulares de puestos y atracciones deberán conectarse obligatoriamente al hilo musical instalado por el Concello.