Carnaval
El desfile de comparsas tudense se aplaza para este sábado
C. P.
Tui
Tui aplaza la celebración de su desfile-concurso de carnaval previsto para hoy martes para este sábado 21 de febrero a las 17 horas. El motivo no es otro que la lluvia. La situación meteorológica adversa, apunta la concejala de Cultura, Sonsoles Vicente, «impediría la participación de algunas comparsas, ya que con tanta humedad el vestuario, las carrozas o los instrumentos musicales podrían verse afectados, desluciendo así el trabajo que llevan realizado durante varios meses»
De esta forma, Tui concentrará en este fin de semana las celebraciones del desfile del carnaval, el sábado, y el entierro del bacalao, que será el domingo.
- Mónica, madre de un niño con cáncer: «No sabía cómo decirle a mi hijo que se le iba a caer el pelo»
- La licencia del Concello da vía libre para la construcción de 25 cabañas elevadas en Nigrán
- ¿Dónde viven los extranjeros? Así se distribuyen por las calles de Vigo
- Terras Gauda se echa atrás y no compra el 25% de Bodegas Gargalo de Roberto Verino
- Atropello arbitral para la sexta plaza
- Ruhan, de Perú a Galicia para comprar un barco y vivir de la pesca artesanal
- El PP de Vigo «corrige» el Meco y reaviva el debate de la sede del Mundial 2030
- Preocupación en el barrio ourensano de O Pino por la apertura de un bar de alterne 24 horas en un entorno escolar