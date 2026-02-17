El desfile de comparsas tudense se aplaza para este sábado

Tui aplaza la celebración de su desfile-concurso de carnaval previsto para hoy martes para este sábado 21 de febrero a las 17 horas. El motivo no es otro que la lluvia. La situación meteorológica adversa, apunta la concejala de Cultura, Sonsoles Vicente, «impediría la participación de algunas comparsas, ya que con tanta humedad el vestuario, las carrozas o los instrumentos musicales podrían verse afectados, desluciendo así el trabajo que llevan realizado durante varios meses»

De esta forma, Tui concentrará en este fin de semana las celebraciones del desfile del carnaval, el sábado, y el entierro del bacalao, que será el domingo.