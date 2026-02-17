Reforma
La antigua aduana de Tui será un vivero de empresas
La Cámara de Comercio rehabilitará de forma integral el edificio para convertirlo en su sede
La Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Tui ha iniciado el procedimiento de contratación, mediante procedimiento abierto, para ejecutar la rehabilitación integral del antiguo edificio de la Aduana, inmueble de su propiedad situado en la Avenida de Portugal número 82. El proyecto transformará este histórico edificio en la futura sede de la entidad cameral y en el espacio que albergará el Vivero 4.0 Miño Digital, una iniciativa orientada a impulsar la modernización y la competitividad del tejido empresarial de la comarca.
La actuación se enmarca dentro de este proyecto, en el que la Cámara de Comercio de Tui actúa como organismo beneficiario, y cuenta con una cofinanciación del 60% a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER). Concretamente, trata de un vivero de empresas orientado a promover la modernización del tejido productivo de la zona de influencia de la Cámara de Comercio de Tui, a través del uso de nuevas tecnologías y el fomento de la transformación digital.
El procedimiento ya se encuentra publicado en el Perfil del Contratante de la Cámara, accesible a través de su página web. Las empresas interesadas y capacitadas para la ejecución de la obra podrán presentar sus propuestas conforme a las condiciones recogidas en el anuncio de licitación, el pliego de cláusulas administrativas y el correspondiente proyecto de ejecución.
Las nuevas instalaciones contarán con despachos y espacios coworking, así como salas multifuncionales y de networking dotadas con las tecnologías digitales más punteras. Asimismo, se pondrá a disposición de los usuarios consultoría especializada para su transformación, crecimiento y aceleración a través de las nuevas tecnologías.
Desde la Cámara subrayan que esta intervención constituye una actuación estratégica para la dinamización económica del territorio y un paso decisivo en la apuesta por la digitalización y la modernización empresarial en la comarca del Baixo Miño.
