Polémica por una charla sobre remedios naturales con brandi en Tui: «Cúrese usted mismo»

«Conoce los siete defectos esenciales que causan todas las enfermedades y las virtudes que debemos desarrollar para poder retomar nuestro estado de salud permanente». Con esta premisa, un centro de terapias holísticas de Tui impartió una charla informativa a vecinos del municipio el pasado 5 de febrero. El taller versaba concretamente sobre las flores de Bach, un conjunto de 38 compuestos elaborados con brandi, agua y esencias florales encajados en la homeopatía. Este encuentro sobre una pseudoterapia se celebró en un local cedido por el Concello tudense, lo que ha generado controversia.

«En el fondo, se manifiesta que el origen de nuestras enfermedades está en lo emocional», ha denunciado a FARO el teólogo y experto en el estudio de sectas Luis Santamaría del Río, que expuso el caso este lunes en redes sociales.

De este modo, las flores de Bach, que adquieren su supuesto «poder de sanación gracias a la exposición solar y tras ser diluidas», buscan intervenir en el «campo emocional de las personas para restablecer el sistema inmune y la salud global», alertan desde la Asociación para Proteger al Enfermo de Terapias Pseudocientíficas (Apetp).

Atraen a «personas vulnerables»

Del Río advierte de la peligrosidad de este tipo de pseudoterapias sin base científica, pues las flores de Bach ni siquiera fueron recomendadas por la Organización Mundial de la Salud (OMS), como consta en diversos artículos de internet.

Esta clase de tratamientos suelen atrapar a «personas extremadamente vulnerables» y con problemas de salud, algunas de las cuales podrían incluso sustituir sus tratamientos alopáticos. En sus redes sociales, el centro holístico anunció la conferencia con mensajes de la índole de «cúrese usted mismo».

«Los ayuntamientos pasan del tema, es muy común tanto en Galicia como en el resto de España, hay una gran cantidad de actos de este tipo», zanja Santamaría del Río.

El Concello de Tui, preguntado por el periódico, alega que simplemente le prestó el local a un «emprendedor» de la zona que les contactó y les presentó su idea.

Sin base científica

El Ministerio de Sanidad, a través del Servicio de Evaluación de la Dirección del Servicio Canario de la Salud, publicó en el 2022 un informe sobre las flores de Bach que esgrime la falta de «evidencia confiable que apoye la eficacia».

Al respecto, indican que existen muy pocos estudios identificados sobre esta terapia, 28, y que su «calidad es muy baja, es decir, existe muy poca confianza en los resultados obtenidos». Concretamente, lo analizado muestra que «la ansiedad es el problema de salud más estudiado (12 estudios), con resultados a favor de la terapia floral en solo tres de ellos, en población no diagnosticada».

«Para el resto de problemas de salud, físicos y mentales, los hallazgos favorables se han producido casi exclusivamente en los estudios realizados por el mismo grupo de investigación (la mayoría de los estudios no publicados en revistas científicas), lo cual arroja importantes dudas sobre sus resultados. Tampoco existe evidencia de calidad favorable a la terapia floral procedente de estudios de otros grupos de investigación», se concluye en el documento, enmarcado en el 'Plan de protección de la salud frente a las pseudoterapias', impulsado Sanidad junto con el Ministerio de Ciencia e Innovación.