Renovado el vial Transversal de A Carreira en A Guarda
D.P.
A Guarda
El vial Transversal A Carreira, en A Gándara, luce ya completamente renovado tras una actuación que incluyó el asfaltado integral para evitar la formación de grandes baches provocados por las lluvias. Además, se instaló nueva tubería para el suministro de agua y la recogida de pluviales. La intervención contó con una subvención superior a 41.000 euros a través del Plan Camiña Rural.
- Mónica, madre de un niño con cáncer: «No sabía cómo decirle a mi hijo que se le iba a caer el pelo»
- En 44 días ha llovido tanto en Galicia que el agua caída daría para abastecer a la comunidad durante 113 años
- Los conductores gallegos no podrán utilizar la autovía para llegar a Lisboa
- La Ley de Propiedad Horizontal lo confirma: no se puede prohibir el acceso de perros y gatos a la comunidad en Galicia
- Hallan ADN de otros dos varones sin identificar bajo las uñas de Judith
- Cae parte de la estructura de un edificio desocupado junto a Porta do Sol: «Menos mal que pasó por la noche»
- El norte de Portugal adelanta a Vigo: ya trabaja para crear un Área metropolitana
- No te vas a creer el cambio físico de uno de los 'Mozos de Arousa' un año después de su bum mediático