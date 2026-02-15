Renovado el vial Transversal de A Carreira en A Guarda

El vial Transversal A Carreira, en A Gándara, luce ya completamente renovado tras una actuación que incluyó el asfaltado integral para evitar la formación de grandes baches provocados por las lluvias. Además, se instaló nueva tubería para el suministro de agua y la recogida de pluviales. La intervención contó con una subvención superior a 41.000 euros a través del Plan Camiña Rural.