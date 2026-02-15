El Concello de Tui ordena la conservación de 21 inmuebles en el casco viejo

El Concello de Tui ya ha comenzado a aplicar la ordenanza que le da al Ayuntamiento la autoridad necesaria para frenar el deterioro del Conjunto Histórico de Tui. Solo en los últimos tres meses, la concejalía de Patrimonio y Conjunto Histórico, que dirige Ana Núñez, impulsó 21 órdenes de ejecución en edificios deshabitados cuya situación constituía un riesgo para las personas. De estas 21, el Concello asumió la ejecución subsidiaria en 14 propiedades, invirtiendo alrededor de 50.000 euros de fondos propios, cantidad que reclamará ahora a sus propietarios.

La nueva ordenanza de conservación y rehabilitación de edificios y registro de solares fue aprobada por la corporación tudense a mediados del pasado año y, según la concejala de Conjunto Histórico, Ana Núñez, es una herramienta clave para simplificar el procedimiento a la hora de obligar a los propietarios a conservar sus inmuebles, de cara a garantizar la seguridad y salubridad de las personas en el casco viejo de Tui, donde existe un importante número de viviendas en estado de abandono que, con el paso del tiempo, constituyen un peligro para vecinos, viandantes y edificios colindantes, además de un feísmo evidente.

Plazo de 24 horas

De las 21 viviendas con orden de ejecución, solo tres fueron asumidas por sus propietarios. Además, hay otras cuatro pendientes de respuesta por parte de los dueños, a los que, si el riesgo no es inmediato, se les concede un mes para iniciar las obras. En el caso de que el peligro sea inminente, el plazo puede acortarse incluso a las 24 horas y en la mayoría de los casos es el Concello el que toma las riendas. Pero esto no es una carta blanca para los dueños de los edificios en los que se actúa. Es decir, si el Concello asume la obra de conservación de forma subsidiaria, luego la administración local revierte a los titulares de la propiedad los costes y la correspondiente sanción por incumplir su deber.

En total, desde finales de noviembre, el Concello de Tui requirió la ejecución de trabajos de conservación en siete inmuebles de la calle Cuenca, cuatro de la calle Bispo Castañón, tres de la rúa Sanz, dos de las calles Martínez Padín y Rosa Bahamonde y una en las calles Placer, Calvo Sotelo y Tyde. Además, indica la responsable de Conjunto Histórico, Ana Núñez, que está previsto iniciar los trámites para la declaración de ruina en nueve de esos edificios, lo que faculta al Concello a obligar a sus propietarios a rehabilitarlos y, en caso de no hacerlo en los plazos establecidos, inscribirlos en el Registro de Solares y sacarlos a subasta pública. En este sentido, ya se han iniciado los trámites para la declaración de ruina en otros cuatro solares.

Noticias relacionadas

El Concello prevé ampliar en las próximas semanas este listado de órdenes de ejecución. De hecho, la propia Xunta de Galicia recibirá una de las notificaciones para realizar obras de conservación en dos de los inmuebles que el gobierno gallego compró hace años en el Conjunto Histórico de Tui para destinar a vivienda protegida y cuya rehabilitación todavía no inició. Son dos de los cuatro inmuebles que la Xunta adquirió en 2019 y 2021 con cargo al Plan Rexurbe y para las cuales todavía no solicitó al Concello licencia de obra. Sobre esto, la concejala de Patrimonio cuestiona el compromiso de la Xunta con el Conjunto Histórico de Tui, el segundo más importante de Galicia, y recuerda que «el Concello tiene limitaciones para actuar porque no es el propietario de los edificios, pero la Xunta de Galicia, en estos cuatro casos, sí».