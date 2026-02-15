Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El concello guardés colaborará con la Iglesia en la localidad

D.P.

A Guarda

El alcalde de A Guarda, Roberto Carrero, se reunió con Juan Luis Martínez Diz, nuevo prior de la hermandad El Clamor y párroco del municipio. El encuentro sirvió para afianzar la colaboración entre el Concello y la Iglesia en actos religiosos y laicos, y abordar la situación del padroado de Santa Trega. El regidor destacó la apuesta por impulsar también actividades culturales.

