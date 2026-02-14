Tui exige a la Xunta la reforma integral del colegio de Pazos de Reis

El Concello de Tui exige a la Xunta de Galicia «una solución urgente y firme que garantice una educación de calidad» en el CEIP de Pazos de Reis, cuyas instalaciones, con más de 65 años de antigüedad, llevan más de 20 años obsoletas. Dos décadas en las que se plantearon diferentes emplazamientos para construir por parte de la Xunta un nuevo centro escolar en Pazos de Reis, los cuales acabaron finalmente descartados, acordando la consellería de Educación, la comunidad escolar y el Concello realizar una reforma integral de las actuales instalaciones, que tampoco da llegado. Es por ello que la concejala de Ensino de Tui, Sonsoles Vicente, reclama a la Xunta «un compromiso firme reflejado en la correspondiente consignación presupuestaria y en el proyecto de ejecución para la reforma integral del centro».

En este sentido, cabe recordar que hace 20 años se construyeron unas aulas prefabricadas en el CEIP de Pazos de Reis, que iban a ser de carácter transitorio, y que todavía se siguen utilizando a día de hoy. Por aquel entonces, el Concello inició la búsqueda de terrenos para construir un nuevo colegio, y, con este objetivo, en 2011 compró la Finca Lagarteria, que en 2018 se descartó al no considerarla una ubicación viable. Luego, se señalaron unos terrenos en A Macoca, propiedad de la Entidad Local Menos de Pazos de Reis, cuya cesión tramitó el Concello de Tui. Tampoco este solar fue aceptado por la Xunta, al no ser viable por ser suelo rústico.

Al echar abajo la parcela de A Macoca porque no cumplía los requisitos para la construcción del nuevo centro, la Consellería de Educación, de acuerdo con el Concello y la comunidad educativa, optó por la reforma integral del actual colegio en 204.

Dos años después, la obra sigue sin materializarse, a pesar de que en marzo del año pasado se presentó el proyecto básico, al que se le dio licencia municipal en julio, indican desde el Concello de Tui, lamentando que en los presupuestos de la Xunta para 2026 no figura ninguna partida presupuestaria para este fin, y tampoco fue presentado el proyecto de ejecución en el Ayuntamiento.

La concejala de Ensino, Sonsoles Vicente, señala que la falta de una partida específica en los presupuestos de la Xunta para la reforma integral del CEIP de Pazos de Reis «está generando indignación y preocupación en la comunidad educativa». Además, explica que, desde el Concello, como responsables solo de las labores de mantenimiento, se ha superado ya el 11% de la partida asignada a esta cuestión en los presupuestos municipales ante la necesidad de realizar mejoras».

Por su parte, la Xunta, en respuesta ayer a este periódico sobre los plazos previstos para la ejecución de esta obra, contestó «reiterando su compromiso con esta intervención, que figura en la programación del Plan de nueva arquitectura pedagógica 2025-2028».