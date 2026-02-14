Tomiño instala 548 contadores inteligentes de control del agua

El Concello de Tomiño dio un nuevo paso en su compromiso con la gestión eficiente de los recursos con un plan de actuaciones para mejorar el rendimiento de la red municipal de abastecimiento de agua a través del que se implementaron 548 contadores inteligentes de telelectura, tanto en viviendas privadas como en edificios e instalaciones municipales. El resultado fue inmediato: se pasó del 80 a más del 90% de rendimiento en la red de abastecimiento de agua, una cifra que sitúa al municipio a niveles de alta eficiencia.

En la actualidad están operativos 548 contadores, lo que representa el 78% del parque municipal. Para alcanzarlo, el Concello invirtió más de 93.000 euros en los últimos dos años, cofinanciados con fondos propios y por Aguas de Galicia en el marco del Plan de recuperación, transformación y resiliencia, financiado por la Unión Europea con fondos Next Generation.

«Queremos reducir el máximo posible las fugas de agua y hacer de Tomiño un Concello de referencia en eficiencia hídrica y control de consumo. Y en este caso, apostar por la tecnología es apostar por una gestión responsable de los recursos y por la mejora de la calidad de vida de nuestros vecinos y vecinas», destaca la alcaldesa, Sandra González.

Además de las viviendas privadas, todos los inmuebles de titularidad o uso municipal también disponen ya de contadores inteligentes y se instalaron dispositivos en cinco hidrantes y trece bocas de riego. Estos nuevos contadores incorporan un sistema de comunicación integrada que envía datos directamente al centro de control, permitiendo un seguimiento continuo y preciso y la detección inmediata de posibles anomalías en la red.