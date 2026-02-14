El PP de Tui reclama que se garantice la recogida de basura

El grupo municipal del PP de Tui le exige al gobierno de Enrique Cabaleiro que articule las soluciones necesarias para garantizar un adecuado funcionamiento del servicio de recogida de basura ante la situación de provisionalidad del sistema anunciada por el ejecutivo y los posibles problemas por las incidencias en la estación de tren de Guixar.

Los populares creen que el Concello «está poniendo la venda antes de la herida» y piden al alcalde «que abandone las excusas ante futuras deficiencias en la recogida por los problemas ferroviarios para el traslado de la basura de Tui a la planta de Sogama, que está causando el propio PSOE desde el Gobierno de España por la desastrosa gestión de la red de trenes».

El portavoz municipal, Nico Montes, valora positivamente que haya una situación transitoria de traslado de basura con camiones municipales, pero califica de «inadmisible» que el propio gobierno advierta de que posiblemente no se pueda sostener en el tiempo y que haya restricciones en la recogida de los residuos si persisten los problemas ferroviarios.

«El gobierno no puede apelar a la comprensión de la ciudadanía si no se puede recoger la basura todos los días, porque queremos recordarle que aplicó una subida desorbitada de esta tasa, de más de 300%, hasta situarla entre las tres más caras de la provincia», denuncia el PP de Tui.