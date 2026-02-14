O Rosal aplaza su desfile de Carnaval

El Concello de O Rosal aplazará el desfile de Carnaval previsto para mañana, domingo, por la previsión de lluvia. La nueva fecha marcada para disfrutar esta cita será el domingo 1 de marzo, con salida a las 11.00 horas desde la rotonda da Feira para ercorrer las calles Xulio Sesto y Ramón Franco hasta el cruce con Lomba.