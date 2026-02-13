Entroido
Tomiño aplaza su Venres de Foliada al 27 de febrero
El carnaval de Tomiño tendrá que esperar. Ante la inestabilidad meteorológica, con previsión de alerta amarilla hasta última hora de la tarde y fuertes vientos durante el resto de la jornada de hoy, el Concello aplazó su tradicional Venres de Foliada para el 27 de febrero. Ese día, a partir de las 21.30 horas, las calles tomiñesas volverán a convertirse en un escenario colectivo lleno de creatividad, ritmo y humor por las que desfilarán veinte comparsas y más de 1.500 personas participantes.
El desfile mantendrá el formato tradicional: la salida se marcará por riguroso orden de llegada al punto de partida, que será en la calle al lado del colegio Pedro Caselles Beltrán. La marcha pasará por la calle Gondomar hasta acabar en A Pedra.
