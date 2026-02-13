Romper el silencio para salvar vidas

Tomiño decidió mirar de frente una realidad incómoda durante la segunda jornada de la XI Semana da Educación, centrada en la prevención de conductas autolesivas y del suicidio juvenil. El psiquiatra Enric Armengou ofreció una conferencia dirigida a familias y profesionales educativos en la que insistió en la importancia de romper el silencio y actuar a tiempo ante un problema que ya es la primera causa de muerte por factores externos entre la juventud, por encima de los accidentes de tráfico.

La alcaldesa, Sandra González, subrayó que se trata de una cuestión que interpela a toda la sociedad. «Cuando sabemos que es la primera causa de muerte entre la juventud entendemos hasta qué punto es un problema que nos afecta», señaló, destacando la necesidad de abrir espacios de información y acompañamiento.

Durante su intervención, Armengou desmontó algunos de los mitos más extendidos, como la creencia de que preguntar a un adolescente por el suicidio puede incitarle a ello. «El riesgo está en no preguntar», afirmó. El especialista contextualizó el malestar juvenil en una sociedad marcada por la sobreexigencia, el individualismo y la pérdida de vínculos, donde muchos jóvenes, pese a estar hiperconectados, se sienten profundamente solos.

Frustración, miedo a defraudar, desesperanza o trastornos mentales figuran entre los principales factores de riesgo. Cuando el dolor psicológico supera los vínculos que atan a la vida, explicó, pueden aparecer conductas autolesivas.

Pese a la gravedad de la situación, el mensaje fue claro: la prevención es posible. Armengou defendió reforzar los lazos afectivos, practicar la escucha activa y ejercer una autoridad dialogante. «Hablar de suicidio no produce efecto contagio; si se habla bien, previene», concluyó.