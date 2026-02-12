Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Tui cierra el paseo fluvial por el aumento del caudal del Miño

Tui cierra el paseo fluvial por el aumento del caudal del Miño | FDV

Tui cierra el paseo fluvial por el aumento del caudal del Miño | FDV

La Policía Local de Tui tuvo que actuar ayer ante el aumento del caudal del río Miño. Concretamente, cerró completamente el paseo fluvial, anegado de agua, prohibiendo el paso a los peatones. También llevaron a cabo la clausura de dos tramos del Camino de Santiago y algunos de los accesos a los clubes de piragüismo del municipio. Los servicios de emergencias, además, estuvieron pendientes ayer del río Louro, con alerta roja por desbordamiento.

