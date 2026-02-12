Más de mil personas participarán en el desfile de Carnaval de Tui

El carnaval será el gran protagonista el próximo martes en Tui, donde además es festivo local. Ese día se celebrará el desfile en el que participarán 935 personas pertenecientes a doce comparsas que llevarán en conjunto 18 carrozas. Las propuestas que presentan incluirán guerreras amazonas, científicos con experimentos fallidos o personajes malvados. Las creaciones de las comparsas harán una parodia de la moda y las pasarelas, reflejarán el mundo del circo, un cónclave para elegir Papa, un Londres mágico o el conjunto histórico de Tui.

El desfile comenzará a las 17.00 horas y contará con un nuevo recorrido por las calles Mártires de Sobredo, Casal Aboy y el primer tramo de la calle Compostela. La concentración de las comparsas tendrá lugar en el recinto ferial y acabará en el aparcamiento de la trasera del edificio Francisco Sánchez, donde actuará el grupo La Bamba mientras el jurado delibera.

En el desfile participarán comparsas tanto de Tui como de otros municipios como Gondomar, Nigrán, Salceda de Caselas, Mos, Porriño y Vigo.