Entroido
Más de mil personas participarán en el desfile de Carnaval de Tui
El carnaval será el gran protagonista el próximo martes en Tui, donde además es festivo local. Ese día se celebrará el desfile en el que participarán 935 personas pertenecientes a doce comparsas que llevarán en conjunto 18 carrozas. Las propuestas que presentan incluirán guerreras amazonas, científicos con experimentos fallidos o personajes malvados. Las creaciones de las comparsas harán una parodia de la moda y las pasarelas, reflejarán el mundo del circo, un cónclave para elegir Papa, un Londres mágico o el conjunto histórico de Tui.
El desfile comenzará a las 17.00 horas y contará con un nuevo recorrido por las calles Mártires de Sobredo, Casal Aboy y el primer tramo de la calle Compostela. La concentración de las comparsas tendrá lugar en el recinto ferial y acabará en el aparcamiento de la trasera del edificio Francisco Sánchez, donde actuará el grupo La Bamba mientras el jurado delibera.
En el desfile participarán comparsas tanto de Tui como de otros municipios como Gondomar, Nigrán, Salceda de Caselas, Mos, Porriño y Vigo.
- Una carga de pescado congelado volcada sobre la carretera en Vilagarcía
- Un desprendimiento de la Autovía do Morrazo sepulta una vivienda en Moaña y deja un vecino herido
- Condenados en Ourense por las faltas a clase de su hijo durante cuatro cursos
- El Sergas realiza una visita de inspección a dermatología de Povisa y analiza si tomará medidas
- La zapatería viguesa Dadá baja la persiana de su primer local en la perpendicular de Príncipe después de 30 años
- El tren de borrascas convierte a Galicia en la principal productora hidroeléctrica del país
- Tres detenidos al hundirse un barco con 12.000 litros de gasóleo a bordo en O Grove
- Pesqueros con la licencia retirada por pesca ilegal o con historial de muertos a bordo también pueden vender en la UE