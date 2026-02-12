La Casa de la Cultura de Tomiño reabrirá en primavera tras una reforma de 1,3 millones

La Casa de la Cultura de Tomiño avanza a buen ritmo en su proceso de transformación y afronta ya la fase decisiva de las obras con el objetivo de reabrir sus puertas en primavera convertida en un espacio moderno, accesible y multifuncional, preparado para acoger la vida cultural y social del municipio.

La actuación, una reforma integral de todo el espacio, cuenta con una inversión total de 1,3 millones de euros, financiados con fondos de la Diputación de Pontevedra a través del programa PON2030, y se enmarca en el proyecto municipal Integra Tomiño. Esta iniciativa estratégica impulsada por el Concello de Tomiño persigue conectar los distintos equipamientos municipales mediante un espacio público cohesionado, favoreciendo los desplazamientos a pie y en bicicleta y apostando por una movilidad más segura y sostenible en lugar de fomentar la utilización del vehículo privado.

La reforma del edificio se complementa con la humanización de su entorno urbano, dando continuidad a la remodelación ya ejecutada en la calle República Argentina, donde se habilitó una senda peatonal y ciclista de unos 650 metros que enlaza el entorno del IES Antón Alonso Ríos con los principales equipamientos de O Seixo.

Esta actuación abarca además la zona situada frente al edificio de Benestar Social y la vía posterior de la Casa de la Cultura hasta el centro de día, profundizando en la creación de un espacio público más amable, conectado y funcional.

La alcaldesa de Tomiño, Sandra González, destacó que el objetivo del gobierno local es que la Casa de la Cultura «sea mucho más que un edificio reformado» y que se convierta en «un verdadero punto de encuentro para los vecinos, un lugar vivo, abierto a la creación, a la participación y a la convivencia». En este sentido, subrayó que se trata de «una intervención que responde a una visión de villa pensada para las personas, en la que la cultura, el bienestar y la cohesión social van de la mano».

Mejora de la eficiencia

El proyecto pone especial acento en la sostenibilidad, con una rehabilitación energética integral del inmueble que permitirá mejorar la eficiencia, reducir consumos y disminuir la huella ambiental. «Estamos construyendo un Tomiño pensado para las personas. No se trata solo de renovar un espacio cultural, sino de avanzar hacia un modelo de municipio más amable para los vecinos y responsable con el medio ambiente», concluyó la regidora.