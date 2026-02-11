Tui pone hoy en marcha las cámaras para para controlar la zona azul

Aparcar en pleno centro urbano para hacer un recado, acudir a una consulta médica o realizar cualquier gestión será, apunta el Concello de Tui, «más fácil» gracias a la entrada en vigor desde hoy de la nueva ordenanza reguladora de la zona azul. Cerca de 150 plazas de aparcamiento en el centro contarán con estacionamiento gratuito limitado en el tiempo que será controlado mediante cámaras de lectura de matrícula. De esta forma, el control se hará de forma automática con el objetivo de facilitar la rotación de vehículos en estas plazas, lograr un uso equitativo de los espacios disponibles para estacionar, promover un uso peatonal de las calles y favorecer la fluidez del tráfico rodado.

En las calles Foxo, Travesía Foxo, Rosa Bahamonde, Augusto González Besada, Lugo, Plaza de Galicia, Mondoñedo y Betanzos se podrá estacionar un máximo de dos horas. En la calle Coruña y el tramo final del paseo de Calvo Sotelo hasta Ordóñez, como mucho una hora. El horario de aplicación del estacionamiento limitado en el tiempo es de lunes a viernes de 9 a 14 horas y de 16 a 21. Fuera de esas horas y los fines de semana no habrá restricciones.