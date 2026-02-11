La biblioteca de O Rosal se convierte en un espacio de encuentro

O Rosal transforma su biblioteca en un punto de encuentro donde la infancia, las familias y la creatividad se dan la mano. Desde hace meses, el programa Venres Rebuldeiros convirtió muchas tardes del municipio en un tiempo para parar, jugar, aprender y compartir, haciendo de la cultura y del ocio educativo una experiencia colectiva que ya llegó a cientos de niños.

Dirigido a toda la familia, los Venres Rebuldeiros suman ya 18 jornadas en las que cientos de niños disfrutaron de cuentacuentos, talleres creativos, actividades musicales y juego libre. Más allá de las propuestas concretas, el programa se consolidó como un espacio de encuentro para las familias de O Rosal, donde la infancia crece jugando, creando vínculos y descubriendo el mundo en un ambiente próximo y acogedor.

Noticias relacionadas

La última sesión corrió a cargo de LiliEscuela, que puso música al invierno con una propuesta pensada especialmente para los más pequeños de la casa. La actividad se llenó de sonidos, ritmos y emociones compartidas, con familias cantando, tocando y experimentando juntas.